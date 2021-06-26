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لبنان | عدوان للمسؤولين: تحضروا للمساءلة والمحاكمة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ 4 دقائق

جورج عدوان

غرّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: ‏‏”المسؤولون غير المسؤولين، وبعد تفقير وإذلال الناس والتخلي عن ‏اتخاذ القرارات الصائبة في وقتها: يدعمون التهريب والاحتكار ‏والتجار والكارتيلات، وينهبون المودعين بالسطو على ودائعهم من ‏الاحتياطي الإلزامي. تخالفون الدستور والقانون وتتعدون على حق ‏الملكية الخاصة: تحضروا للمساءلة والمحاكمة”.‏

أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة ‏اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي ‏تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من ‏الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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