لبنان | أزمة النفايات.. “الملائكة” ترتكب جريمة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ 11 دقيقة

وحده الموقت هو الذي يدوم في لبنان… لا بل الأصح الحلول ‏الترقيعيّة هي السائدة… وهي أكثر ما تنطبق على ملف النفايات‎.‎

فقد عادت النفايات إلى التكدّس في شوارع بيروت ومحيطها في ‏مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة العام 2015 عندما بلغ مطمر برج ‏حمود/الجديدة سعته القصوى وتوقّف عن استقبال النفايات، كما تم ‏اقفال مطمر الناعة الذي افتتح في العام 1997 على أن يتم استخدامه ‏مؤقتا لبضع سنوات فقط، الامر الذي لم يحصل‎.‎

وتحدث الاعلام العالمي عما يعاني منه لبنان، فجميعنا يذكر التقرير ‏الذي أعدته شبكة “سي ان ان” العالمية وحمل عنوان “نهر النفايات ‏في بيروت”، وكانت خلاصته عجز الدولة عن ايجاد حل لمشكلة تهدد ‏صحة المواطن وتشوّه صورة البلد التي باتت تترافق مع صورة ‏‏”الزبالة‏‎”‎‏.‏

لكن القصة ليست وليدة العام 2015، بل في 2004، قدّرت دراسة ‏أجراها “البنك الدولي” تكلفة التلوّث البيئي الناجم عن الطمر والحرق ‏غير القانوني للنفايات بنحو 10 ملايين دولار سنويا، وترتفع هذه ‏الكلفة باستمرار. كذلك، أظهرت دراسة أخرى أجراها خبيران في ‏إدارة النفايات عام 2014 أن تكلفة التدهور البيئي بسبب سوء إدارة ‏النفايات الصلبة تبلغ 66.5 مليون دولار سنويا، أي 0.2% من الناتج ‏المحلي الإجمالي لعام 2012‏‎.‎

وكان قانون النفايات لعام 2018 قد فوّض وزارة البيئة بوضع ‏استراتيجية وطنية لإدارة النفايات بحلول آذار 2019. غير أن ‏الاستراتيجية لم تُعتمد بعد وتنتظر إجراء تقييم بيئي استراتيجي لتحليل ‏الآثار البيئية لاستراتيجية إدارة النفايات الصلبة وإدراج الاعتبارات ‏البيئية في المستويات العليا لصنع القرارات‎.‎

ومنذ عام، في 6 حزيران 2020، افادت “هيومن رايتس ووتش” ‏و”ائتلاف إدارة النفايات” إن عدم وجود استراتيجية شاملة لإدارة ‏النفايات الصلبة في لبنان له تكاليف بيئية وصحية باهظة‎.‎

وبعد ازمة العام 2015 التي استمرت بشكل حاد لمدة 6 ايام جاء ‏استئناف جمع النفايات بعد اتفاق موقت واستعجالي حول المناطق ‏التي سترمى فيها النفايات المعالجة (االمطامر والمكبات)، وقد باشر ‏مجلس الوزراء دراسة الخطة التي أعدّها وزير البيئة وقتذاك محمد ‏المشنوق، ولكن كالعادة، دخلت الساسية إلى الخط ورفض كل فريق ‏ان يسجل للفريق الآخر وضع خطة النفايات، فشُكّلَت لجان لمعالجة ‏الملف وهي بالطبع مقبرة للمشاريع… وهذا ما حصل، فلم تبصر أي ‏خطة النور‎!‎

ودون الدخول في تفاصيل الاسعار والمناطق والتوزيع الطائفي فيها ‏وما تبعها من مقولة شهيرة “كل منطقة تهتم بزبالتها” او قد يكون ‏الأصح “كل طائفة”… فإننا نسأل لو أُقرّت وقتذاك أي خطة أكانت ‏بتكلفة أعلى أو أقل، وفُرِض تنفيذها بشكل حازم دون الوقوف عند ‏رأي مختار أو رئيس بلدية… لما كنا وفّرنا الكثير على هذا البلد ‏وبيئته… وصحة سكانه؟