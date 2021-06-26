لبنان | على وقع جنون الدولار.. الشارع يشتعل من جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ 49 دقيقة

على وقع الارتفاع الجنوني لدولار السوق السوداء، عاد الثوار إلى الشوارع، إذ سجل الدولار أكثر من 17000 ليرة لبنانية.

وقطع عدد من المواطنين في بلدة الشهابية في قضاء صور، الطرق المؤدية الى العديد من البلدات الجنوبية بالإطارات والمستوعبات، احتجاجاً على إبقاء محطات الوقود مقفلة، وعلى تردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع سعر الدولار.

ولا يزال أوتوستراد البداوي الدولي مقطوعا في الاتجاهين عند مفرق المنكوبين وأمام محطة أكومة للمحروقات، بعدما أغلقه محتجون على تردي الأوضاع المعيشية بالسيارات والشاحنات والإطارات، ما تسبب بازدحام كبير على الأوتوستراد، والطرق الفرعية التي لجأ إليها المواطنون كطرقات بديلة من أجل الوصول إلى أشغالهم ومنازلهم.

وحاولت بعض فاعليات المنطقة إقناع المحتجين بإعادة فتح الأوتوستراد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

كما قطع محتجون طريق عام حلبا بالقرب من خيمة اعتصام حلبا، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والإنهيار التام لليرة، وانعدام القدرة الشرائية تماما للمواطنين.

ويشهد لبنان اليوم على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث إذ فقدت عملته الوطنية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية.