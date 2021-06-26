لبنان | المديرية العامة للنفط: لم نتسلم أي طلب إجازة لاستيراد النفط من إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ ساعتين

بعدما أوضحت وزارة الطاقة والمياه ألا صحة لوصول ناقلتي نفط إيرانية إلى مرفأ بيروت، أوضحت المديرية العامة للنفط في بيان، أنها “لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية كانت ام خاصة، لاستيراد النفط من إيران”.

وغرّدت السفارة الايرانية في بيروت عبر “تويتر” صباح اليوم السبت، وقالت، “وصول ناقلات النفط الايرانية الى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية. لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الايراني واللبناني”.