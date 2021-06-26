اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 11:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

مطار رفيق الحريري الدولي

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من انتشار فيروس .

وجاء في البيان: “التزاماً بالقرارات والتوصيات المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا، يمنع منعاً باتاً دخول الأشخاص المستقبلين للركاب القادمين إلى قاعة وصول مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وكذلك يمنع توديع الركاب المغادرين داخل قاعة المغادرة، ويقتصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة على الركاب والأجهزة الرسمية وموظفي الشركات العاملة في المطار. يبدأ العمل بهذا التدبير ابتداء من يوم الإثنين الواقع في ٢٨/ ٦/ ٢٠٢١”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا