لبنان | طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

الطقس
يؤثر على لبنان طقس صيفي حار اعتيادي مع استمرار الارتفاع المحدود والتدريجي بدرجات الحرارة مع تكدس بعض السحب و تشكّل ضباب خفيف على الجبال نتيجة الرطوبة التي تسببها الرياح الجنوبية الغربية خصوصا على الساحل والمحيط..
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٨ درجة
– الجو : يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الاثنين: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.