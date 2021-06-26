لبنان | طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 09:06 صباحاً - منذ 21 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار اعتيادي مع استمرار الارتفاع المحدود والتدريجي بدرجات الحرارة مع تكدس بعض السحب و تشكّل ضباب خفيف على الجبال نتيجة الرطوبة التي تسببها الرياح الجنوبية الغربية خصوصا على الساحل والمحيط..

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٨ درجة

– الجو : يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.