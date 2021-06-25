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لبنان | تحذير من أشخاص يتجولون بين منازل بلدة لبنانية لجمع المعلومات!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بلدية بقسطا

حذرت بلدية بقسطا في بيان اهالي البلدة والقاطنين ضمن نطاقها من قيام اشخاص بالتجول بين المنازل في البلدة طالبين معلومات من اجل اجراء احصاءات ، دون الحصول على اذن من محافظة لبنان الجنوبي ودون اعلام البلدية .

وطلبت البلدية من الأهالي الانتباه وعدم اعطاء اية معلومات دون الرجوع الى البلدية .

وكان فيديو التقطته احدى كاميرات المراقبة في منطقة شرحبيل – بقسطا اظهر شخصين في مقتبل العمر يترجلان من حافلة ركاب صغيرة ” فان ” تحمل لوحة عمومية ويتحدثان الى ناطور احد المباني السكنية .

وعلم في هذا السياق ان الجهات الرسمية والأمنية المختصة أخذت علماً بالأمر وجاري التحقق من هوية هذين الشخصين وسبب ترددهما على المنطقة !

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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