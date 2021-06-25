لبنان | مستوى غير مسبوق لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 10:43 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 16900 و17000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل عصر اليوم ما بين 16400 و16450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء الأزمة التي يصل فيها الدولار إلى هذا الحد.

ويؤكد مراقبون أن الوضع قابل للتدهور أكثر فأكثر إذا لم يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن واللجوء إلى البنك الدولي لإقرار خطة إنقاذية شاملة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.