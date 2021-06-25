لبنان | ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات
سوبرماركت
أكد نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان، نبيل فهد، أن “عدداً كبيراً من السوبرماركت ليس لديها مخزون يكفي من المازوت، لذلك طلبنا تأمينه لنا”.
ولفت فهد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “بغيات وصول المازوت للسوبرماركت، بعض المحال من الممكن أن تغلق أبوابها لأنها لا يمكنها أن تفتح بغياب الكهرباء”.
مشيراً إلى أنه “إذا صار هناك زيادة في أسعار المازوت، سيزيد ذلك من الكلفة التي تتحملها السوبرماركت، الأمر الذي سينعكس على المستهلك”.