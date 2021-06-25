لبنان | ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد ​نقيب أصحاب السوبرماركت​ في ​لبنان​، ​نبيل فهد​، أن “عدداً كبيراً من السوبرماركت ليس لديها مخزون يكفي من ​المازوت​، لذلك طلبنا تأمينه لنا”.

ولفت فهد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “بغيات وصول المازوت للسوبرماركت، بعض المحال من الممكن أن تغلق أبوابها لأنها لا يمكنها أن تفتح بغياب ​الكهرباء​”.

مشيراً إلى أنه “إذا صار هناك زيادة في أسعار المازوت، سيزيد ذلك من الكلفة التي تتحملها السوبرماركت، الأمر الذي سينعكس على المستهلك”.