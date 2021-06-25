لبنان | أبو فاعور: هناك فرصة تاريخية من أجل تعزيز دور الصناعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 7:30 مساءً

تفقد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور معمل الخياطة الخيري في راشيا، يرافقه وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي رباح القاضي ومسؤولة مكتب البقاع الجنوبي في الإتحاد النسائي التقدمي رموز أبو لطيف مهنا ومدير فرع راشيا عماد ناجي، حيث كان في استقباله عضو مجلس بلدية راشيا فريال صعب مع مجموعة من السيدات اللواتي يعملن في المعمل ويخضعن لدورة تدريبية فيه.

وقال أبو فاعور: “تاريخيا مجتمعنا مجتمع مكافح يتعب ويعمل ويكدح، واليوم نحن ملزمون أن نغير نمط حياتنا وان نلجأ الى مثل هذه المشاريع كي نحفظ معيشة وكرامة مجتمعنا، ونحن مستعدون للمساهمة في تطوير مشروع معمل الخياطة، لأن من الاستنتاجات القليلة التي ظهرت بعد هذه الأزمة أن النظام الاقتصادي اللبناني الذي كان يعتمد على المصارف والبيع والشراء والتجارة لم يعد ممكنا”.

أضاف: “من أولى نتائج الأزمة الاقتصادية أن الصناعة ستعود لتأخذ دورها، وهناك فرصة تاريخية لذلك من أجل تعزيزها”.

وإذ أعرب عن “الاستعداد للوقوف الى جانب تطوير العمل في المعمل”، أشار الى “استعداد رئيس التقدمي وليد جنبلاط للمساعدة بعد الزيارة التي قامت بها إدارة المعمل والسيدات اللواتي يعملن فيه”، مبديا استعداده “للمساعدة في تسويق منتجات المعمل بالتعاون والتنسيق ايضا مع الاتحاد النسائي التقدمي، والوقوف الى جانب المعمل في كل ما يحتاج اليه”.

صعب

من جهتها، شرحت فريال صعب آلية عمل السيدات من خلال الدورة التدريبية التي يخضعن لها في المعمل من أجل “جودة الانتاج وتعزيزه رغم كل الصعوبات”، مؤكدة أن “هاجس الخوف انكسر وان الدورة مثمرة ومنتجة بفضل جهود ودعم النائب السابق وليد جنبلاط ومتابعة الوزير أبو فاعور”، مشددة على “أهمية التنسيق مع الاتحاد النسائي التقدمي”. وحيت “السيدات على عملهن المتقن والذي يعكس روح التعاون والتنسيق وحب العمل الخيري”.

دورة الخياطة

ثم استكمل أبو فاعور جولته، فزار قاعة المكتبة في بلدية راشيا، حيث تخضع عشرات السيدات لدورة تقنية في الخياطة بمبادرة من الاتحاد النسائي التقدمي، وشدد على “أهمية هذه الخطوة في تعزيز فرص العمل وخلق مبادرات خلاقة من شأنها ان تجد طريقا الى سوق العمل والإنتاج”، واعدا بـ”المساعدة والوقوف الى جانب الأمهات والسيدات لتمكينهن من العمل في هذه الظروف الصعبة”.

أبو لطيف

وأوضحت مسؤولة الاتحاد النسائي أن “الدورة تستهدف سيدات من راشيا وقراها لتوفير فرص جدية للانتاج الحرفي خاصة في هذه المرحلة، لان رسالة الاتحاد النسائي التقدمي رسالة خير وتعاون، بتوجيه من قيادة الاتحاد ودعم من رئيس التقدمي وليد جنبلاط ومن النائب تيمور جنبلاط”.

الدفاع المدني

كما تفقد أبو فاعور مركز الدفاع المدني في راشيا، واطلع من عناصره على الحاجات الملحة والى هواجسهم ومطالبهم، واعدا بالمساعدة.

مستوصف بكيفا

ثم زار مستوصف بكيفا الذي نظم يوما طبيا لمعاينة المرضى في مختلف الاختصاصات، بالتعاون مع الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والعلوم MUBS، بحضور ممثلها الدكتور فراس عزام ومدير فرع بكيفا صلاح دانييل.