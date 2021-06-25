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لبنان | تركيب سكانر في مرفأ بيروت نهاية تموز

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية

تابع اعضاء لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية النواب: ميشال ضاهر وشوقي الدكاش وعلي بزي، أوضاع المزارعين في منطقة البقاع خلال لقاء جمعهم مع وفد موسع من كبار مزارعي العنب في مكتب ضاهر، بحضور شركات تعنى باستيراد العنب والفاكهة الى اوروبا، عرض امامهم واقع القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة ايجاد اسواق جديدة، وبالتحديد العنب.

ولفت النواب الى “سلسلة الاجراءات والقرارات والتوصيات المتخذة، والتي ستشكل ان تم تطبيقها، تطمينات وضمانات للمملكة العربية ودول ”.

ونوه المجتمعون بمبادرة ضاهر لجهة إصلاح السكانر في مرفأ طرابلس، وأبلغ النواب المجتمعين عن “وصول سكانر من فرنسا في نهاية تموز المقبل لتركيبها في مرفأ بيروت، من أجل العمل على استعادة اسواق التصدير الخليجية”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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