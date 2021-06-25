لبنان | سعاده لـ”صوت بيروت انترناشونال”: نطالب بتأمين كميات مازوت خاصة لمولداتنا باشراف القوى الامنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الدولار على عتبة الـ17000 واللبناني يكتوي بنار اسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل لا يوازي ارتفاع الدولار بل تتخطاه بنسبة تتجاوز الـ50% ولا حسيب ولا رقيب.

اما موضوع الكهرباء فحدث ولا حرج حيث اصبحت “العدادات” الخاصة بساعات الكهرباء عاطلة عن العمل وعادت المنازل الى قناديل الكاز والشموع ان وجدت.

اصحاب المولدات يحذرون من وصولهم الى مرحلة اطفاء مولداتهم في حال نفاد مادة المازوت وسط تبادل الاتهامات بينهم وبين وزارة الطاقة. رئيس تجمع اصحاب المولدات عبدو سعاده اكد لـ “صوت بيروت انترناشونال” ان عملية اطفاء المولدات باتت على قاب قوسين بعدما استندفنا مخزون المازوت مع الاشارة الى ان الحاجة اليومية لهذه المادة تقدر بـ5 مليون ليتر .

اضاف سعاده رغم الخسارة والمعاناة التي نعيشها لناحية كلفة قطع الغيار والزيوت و”الفلاتر” واستهلاك المولدات لاسيما مع تجاوز عدد ساعات التغذية التي نقدمها والتي تعجز الدولة عن تأمين نصفها مع العلم ان مستشار وزير الطاقة خالد نخلة اكد ان البواخر الثلاثة افرغت حمولتها من الفيول منذ عشرة ايام فما الذي يمنع زيادات ساعات التغذية؟

واكد سعاده انهم تقدموا باكثر من اقتراح لحل هذه الاشكالية واولها ان تتولى القوى الامنية الاشراف على توزيع المازوت على اصحاب المولدات والقطاعات وان تؤمن لهم كمية خاصة تضمن لهم الاستمرارية.

ومع رفع الدعم الجزئي الذي اقر البارحة على سعر صرف 3900 ليرة يتبين ان هناك نوع من اتفاق مخفي للاستفادة من المشتقات النفطية المدعومة والتي ستظهر بعد التوقيع النهائي لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وهذا الامر يعني ان المسؤولين اللبنانيين يستمرون في جلد الشعب اللبناني لصالح الكارتيلات المتغلغلة والمتعاونة مع من هم في سدة السلطة.