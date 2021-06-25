لبنان | حراك المتعاقدين: لتخصيص بطاقة تمويلية للمتعاقد في التعليم الرسمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وجه منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور، رسالة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب والوزراء واعضاء اللجنة الحكومية والاتحاد العمالي العام، دعاهم فيها “للعمل السريع على اعطاء المعلم المتعاقد وفي الملاك حقه في البطاقة التمويلية خصوصا في هذه الظروف القاهرة. فحراك المتعاقدين يتوجه اليكم بصفتكم الاعتبارية والتمثيلية والوطنية للعمل مع اللجنة الحكومية المخولة وضع معايير لمن يحق له امتلاك البطاقة، ان يقدم للمعلم المتعاقد بطاقة لانه محروم من حقه في الطبابة والاستشفاء وبدل النقل والراتب الشهري”.

وتمنى “تخصيص المتعاقد في التعليم الرسمي (ثانوي وأساسي ومهني واجرائي ومستعان) بهذه البطاقة والعمل السريع مع اللجان المختصة لحسم الموضوع وانتشال المتعاقد من المآسي والمظالم التي يتخبط بها”.