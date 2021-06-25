لبنان | تعاون أميركي – فرنسي لحل الأزمة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 1:45 مساءً

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أننا “سنتعاون مع أميركا بخصوص الأزمة اللبنانية”. وقال خلال لقاء مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن: “يجب الضغط على ساسة لبنان لإنهاء معاناة اللبنانيين، ونعرف المتسببين في الأزمة”.

وفي سياق متصل، أوضح أننا ننتظر من إيران اتخاذ قرارات بشأن مفاوضات فيينا، والسنوات الماضية شهدت تغيرا في السياسة الأميركية.

ومن جهته، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان “الشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية”.

ولفت الى ان “اللبنانيين يعانون من فساد السياسيين ونريد المساعدة في إنهاء الأزمة”.