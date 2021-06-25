لبنان | مرتضى: الانفراجات قريبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أمل وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن “تلقى مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية تجاوبا خلال أيام، لأن حكومة تصريف الأعمال ليست قادرة على حل الأزمات والبت بالمسائل الكبرى.”

وأعلن في حديث إذاعي أن “مزيداً من الانفراجات متوقعة لفتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، فيما المفاوضات قائمة بعيدا من الاعلام مع عدد من الدول، والعمل جارٍ على رفع المعايير والمواصفات سيسفر عن استقبال التفاح اللبناني في الامارات من جديد هذه السنة”.

وعزا مرتضى “ارتفاع اسعار الفاكهة والخضار الى ارتفاع كلفة الانتاج، علما ان الزيادة المهمة في الاسعار تتم في الاسواق والمحلات التجارية، وهذا الامر ليس مناطا بوزارة الزراعة بل بالجهات الرقابية والبلديات، التي يجب ان تنسق مع الوزارة لوضع أسعار توجيهية”.

وحذر من “انهيار القطاع الزراعي لأنه عندئذ سنلجأ للاستيراد الذي يكلف أكثر من المنتجات المحلية”، مفندا مساعي الوزارة لدعم القطاع، عبر “التشجيع على العودة الى الأرض، وتوسيع الأراضي الزراعية بمساعدة المنظمات الدولية، بالاضافة الى ابرام اتفاقيات تعاون مع كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، وعقد مؤتمرات في كل محافظات لبنان مع صدور توصيات للشؤون والاختبارات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الريفية”.

ثقافيا كشف مرتضى عن “افتتاح شارع المشاة في مدينة صور يوم السبت، كما ان الوزارة في صدد اطلاق مشاريع لتطوير المطبخ اللبناني”.