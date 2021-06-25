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لبنان | البراكس: لإعادة النظر في مكونات جدول تركيب الاسعار

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

جورج البراكس

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن على “المسؤولين المعنيين بإيجاد الحلول لاستيراد المحروقات والذين يدرسون آلية تطبيق اقتراح تعديل سعر صرف الدولار لدعم هذا الاستيراد على 3900 ليرة، الاسراع في اتخاذ قرار حاسم وواضح يوقف معاناة المواطنين في الطوابير، ومعاناة أصحاب المحطات الذين هم في مواجهة مباشرة مع المستهلك، وللانتهاء من الضبابية في تلك السياسة”.

وقال: “نذكرهم بأن أي قرار سيصدر عنهم يجب ان يتزامن مع إجراءات ضمان وصول كميات البنزين الموزعة على كل المحطات في لبنان، كما نطالبهم بإعادة النظر في مكونات جدول تركيب الاسعار للتناسب مع تعديل سعر صرف الدولار”.

ورأى ان “هذا ما يجب اقراره في حال اردنا حل الازمة ولو موقتا فليس لدينا ترف المماطلة لان الشعب سينفجر”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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