لبنان | القرار يصدر صباح الجمعة.. تنكة البنزين بـ70 ألف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 12:14 صباحًا

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنه تواصل مع “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وغداً ستكون الموافقة الاستثنائية على شراء المحروقات في قصر بعبدا لمدة 3 أشهر على سعر 3900 للدولار بدل 1500″، مشيراً إلى أن “القرار سيصدر غداً على أن يكون سعر تنكة المازوت قرابة الـ 50 ألفاً والبنزين بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية”.

وقال زهران في حديث لبرنامج “طوني خليفة”: “العصابات انتصرت مجدداً على الدولة ومن خزن المازوت واشترى بسعر 1500 ليرة سيجني أكثر من مليون دولار عندما يبيع على سعر 3900 ليرة”.