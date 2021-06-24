لبنان | مستشفى البتول: أبواب فايزر في مبنى اتحاد بلديات الهرمل مفتوحة للماراتون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلن مستشفى البتول أن “أبواب مركز فايزر في مبنى إتحاد بلديات الهرمل ستفتح مجددا في ماراتون آخر ليومين، بتاريخ 25 و26 من الحالي (الجمعة والسبت)، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق”.

وتنظم وزارة الصحة العامة “ماراتون فايزر” الجمعة والسبت في 25 و26 حزيران لمواليد 1971 وما دون (ممن يبلغون خمسين عاما وما فوق)، في مختلف مراكز التلقيح المعتمدة للقاح “فايزر” في كل المحافظات اللبنانية”.

وذكرت الوزارة بأهمية “التسجيل المسبق على منصة COVAX الرسمية”. ووضعت الوزارة بالتصرف العنوان الإلكتروني التالي www.grabajab.com للمساعدة على تحديد المواعيد المبكرة وضمان إتمام التلقيح في أقرب مكان وأسرع وقت ممكن، من دون أن يلغي ذلك ضرورة التسجيل على منصة COVAX الرسمية.