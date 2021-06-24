لبنان | قفزة لدولار السوق السوداء وسط اشتعال الشارع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ 55 ثانية

سجّل سعر صرف دولار السوق السوداء مساء اليوم الخميس ارتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 16175 و16225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل عصراً ما بين 15950 و16000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي بشكل متسارع ومن دون لا حسيب ولا رقيب. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.