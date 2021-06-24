لبنان | بالفيديو – إشكال تطور إلى إطلاق نار عند مفترق ديردلوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 9:55 مساءً

وقع إشكال عند مفترق ديردلوم، بين محتجين مصرين على الاستمرار في قطع طريق عام العبدة – حلبا واخرين يطالبون بإعادة فتحها، تطور إلى إطلاق نار في الهواء وأدى إلى حصول حالة من الهرج والمرج. وحضرت قوة من الجيش، ولا تزال حركة المرور متوقفة.

وعلى وقع الانهيار المتسارع الذي يعيشه لبنان، عاد زخم الثوار إلى الشوارع في عدة مناطق لبنانية. في هذا المجال، قطع محتجون بعض الطرق في دوحة عرمون وطريق المطار القديم بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.