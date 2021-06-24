لبنان | نقابة الطيارين اللبنانيين انتخبت هيئة مكتبها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ 7 ثواني

اعلنت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان، انه “بعد الاجواء الايجابية التي سادت الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة الطيارين اللبنانيين التي جرت بتاريخ 24/6/2021، عقد المجلس التنفيذي الجديد اجتماعا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 24/6/2021، لانتخاب هيئة المكتب وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

الرئيس: الكابتن ايهاب سلامة

نائب الرئيس: الكابتن جان الخوري

امين السر: الكابتن انطوان السكاف

امين السر المساعد: الطيار ايلي شعيا

امين الصندوق: الطيار سامي ملاح

IFALPA Director: الكابتن جواد العياش

الاعضاء: الكابتن فادي خليل، الكابتن الن جون ديب، الكابتن رفيق الميقاتي، الطيار ريبال الشماعي.

وللهيئة الادارية لادارة الصندوق النظام التقاعدي: الكابتن محمد بحصلي والطيار محمد الشمعة”.