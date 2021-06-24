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لبنان | أنطوان حبشي: المؤسسات الأمنية تلعب دوراً بارزاً حفاظاً على استمرارية الوطن

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

النائب أنطوان حبشي

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، وفدا من تكتل الجمهورية القوية ضم النائبين طوني حبشي وسيزار المعلوف والوزير السابق ملحم رياشي وعماد خوري، وكان عرض للأوضاع العامة.

وفي ختام اللقاء، صرح حبشي باسم الوفد: “الزيارة أتت في إطار إظهار التفهم للوضع المعيشي الصعب الذي تمر به المؤسسات كافة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي وعناصرها”.

أضاف: “المؤسسات الأمنية تلعب دورا بارزا في الحفاظ على استمرارية الوطن، بالإضافة إلى المهام الملقاة على عاتقها في ضبط الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطنين”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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