لبنان | مستشفى رفيق الحريري: 11 اصابة و3 حالات حرجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 7:07 مساءً

التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 438

AstraZeneca: 246

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 313 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.