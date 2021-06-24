لبنان | تسجيل 3 وفيات جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 137 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 544002″.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 130 إصابة بين المقيمين و7 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7835”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 90، من بينها 47 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة أمس هو 14666 “.