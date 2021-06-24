لبنان | هل امتنع دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان.. رئاسة الجمهورية توضح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 5:03 مساءً

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبرا ورد في موقع “ام تي في” أدعى “استياء الرئيس عون من امتناع الرئيس دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان”.

وأكد ان التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

يشار إلى أن الـ (mtv) كانت قد نقلت عن مصادر قولها،” أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون إتّفق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على حلّ لازمة المحروقات عبر “الاقراض سنداً للمادة ٩١” ولكنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يرفض التوقيع”.