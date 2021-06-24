لبنان | انهيار متسارع لليرة أمام الدولار.. لأول مرة سعر الصرف يبلغ هذا المستوى!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 3:57 مساءً

واصلت الليرة اللبنانية انهيارها، اليوم الخميس، وقد سجّلت أرقاماً قياسية جديدة مقابل الدولار في ظل الوضع الاقتصادي المتأزّم في البلاد.

حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 15950 و16000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 15600 و15650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتجدر الإشارة الى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي يصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى هذا الحد.

ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، إذ أنّ البنك الدولي وصف الأزمة بأنها من بين أخطر ثلاث أزمات اقتصادية في التاريخ الحديث.

وكان قد أوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الحل الوحيد أمام لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحانقة التي تعصف بالبلاد هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين، لاسيما تشكيل حكومة جديدة من المختصين بعيداً عن التقسيم الطائفي.