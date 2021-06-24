لبنان | رؤوساء بلديات الدريب الاوسط يضعون آلية عمل لتأمين احتياجات المنطقة من المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بيان صادر عن رؤوساء بلديات الدريب الاوسط:

بتاريخ الامس وبحضور كل من: رئيس اتحاد الدريب الاوسط عبود مرعب، رؤوساء بلديات الدريب الاوسط: محمد وهبي (البيرة)، محمد عبدالكريم(الكواشرة)، عبد الله عطية (بربارة)، سعد الدين سعد الدين (خربة داوود)، علي حمد (سنديانة ريدان)، سليمان محمد (الدغلة)، سعيد عدوية (دوير عدوية)، خضر حسين (الدبابية)، الشيخ هيثم حمدان (عين الزيت)، عبد القادر جواد (المجدل)، عثمان شريتح (الدوسة وبغدادي)، غسان ابراهيم(خربة شار)، عضو اتحاد بلديات الدريب الاوسط محمد حسين، عضوا بلدية البيرة عبد الله حوا وهيثم النشار، مختار بلدة البيرة ابراهيم حوا، الشيخ صلاح وهبي، وعدد من اصحاب المحطات في الدريب ومن فعاليات المنطقة.

تم عقد اجتماع في منزل رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبي، لبحث تداعيات ازمة المحروقات في المنطقة وسبل تأمينها من خلال الشركات والمؤسسات المعنية، ولتحديد كمية استهلاك الوقود وخاصة مادة المازوت لان الامور تتجه نحو الظلام الدامس حيث تم الاتفاق على ما يلي:

•اولا:

تشكيل لجنة مؤلفة من رؤوساء بلديات الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد المهندس عبود مرعب وذلك للتواصل مع الشركات والمؤسسات المعنيه بالمحروقات لتامين احتياجات المواطنين في الدريب

•ثانيا:

تشرف اللجنة على كمية المحروقات التي تدخل في نطاق الاتحاد الجغرافي لضمان وصولها الى ابناء هذه المنطقة التي هي من حقهم، وللحد من التهريب ولقمع مصادر السوق السوداء.

•ثالثا:

متابعة احتياجات اصحاب المحطات والاشتراكات والاجتماع معهم دوريا للعمل على تأمين حاجاتهم الاستهلاكية على السعر الرسمي وكذلك بيعه.

•رابعا:

تنظيم آلية يشرف على تنفيذها شرطة الاتحاد والبلديات بالتعاون مع الاجهزة الامنية لتحسين سير بيع المحروقات في المحطات ولتخفيف حدة المشاكل التي قد اودت في بعض المناطق بحياة ابرياء، وتخفيف “عجقة السير” التي تحصل نتيجة تدفق الناس على المحطات، ولمكافحة تعبئة “الغالونات” من المحطات وبيعها على جوانب الرصيف.

•خامسا:

. كما نوه المجتمعون بالمحطات التي تلبي متطلبات المواطنين ومنها على سبيل المثال لا الحصر محطه الحاج احمد اسماعيل الحج في البيره ومحطه محمد حسين ابو قصي في خربة شار

مع التاكيد على دعمها مع العلم ان جميع المحطات الواقعه ضمن نطاق الاتحاد تتمتع باداره ممتازه واصحابها بعيدين كل البعد عن موضوع التهريب او تخزين المواد لبيعها بالسوق السوداء

•سادسا:

يدعو الحضور القوى الامنية تأمين الحماية اللازمة للصهاريج التي تنقل المحروقات والتي هي تابعة لشركات قانونية والتشدد في مراقبة المهربين وقمعهم دون الضرر بمصالح المواطنين.