لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 01:44 مساءً - منذ 55 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 24/ 6 / 2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة جرود عرسال-وادي العوينة”.

وفي بيان آخر، اعلنت وحدة من الجيش انها “ستقوم بتاريخ 24 / 6 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، ذكرت ان “وحدة من الجيش انها ستقوم اعتبارا من 20 /6 /2021 وحتى 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وذكرت في بيان اخير ان” وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند ــ الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.