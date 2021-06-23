لبنان | بالصورة – مجهول عثر عليه في حي السلم.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 9:56 مساءً

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ اليوم 23-6-2021 في محلة حي السلم، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته، كما جرى نقله الى احدى المستشفيات بغية الاطمئنان على وضعه الصحي.

وطلبت المديرية من ذويه أو ممن يعرف عن هشيئاً، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 470635-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.