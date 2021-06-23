لبنان | رئيس بلدية صيدا: كمية المازوت تكفي للسبت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نفى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حصول إجتماع له مع أصحاب المولدات الكهربائية في صيدا.

وأوضح “أن السيد علي بوجي أبلغه أنه ولغاية تاريخه لم يقم بإطفاء المولدات الكهربائية، ولم يقننن في ساعات التغذية للمشتركين، وأنه طلب من رئيس البلدية المساعدة لدى الجهات والسلطات المعنية في تأمين مادة المازوت، لأن الكمية المتبقيه تكفي لغاية نهار السبت 26 حزيران الجاري لذلك اقتضى التوضيح”.

وتوسعت اليوم الأربعاء رقعة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها شوارع مدينة صيدا الداخلية احتجاجاً على اطفاء المولدات الخاصة عن عدد من الاحياء السكنية والمحلات، بسبب نفاد كمية المازوت، حيث تم قطع شارع رياض الصلح بمستوعبات النفايات وكذلك قطع الطريق في الهلالية بالمستوعبات وفي محلة القياعة بالحاويات، وكذلك الشارع العام في عبرا بالسيارات والعوائق.