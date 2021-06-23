لبنان | مكتب وزير الاتصالات: أسعار بطاقات “التشريج” باقية على حالها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلن مكتب وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طلال حواط​، في بيان، ان “​الأسعار​ الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها “التشريج” لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حاليا، كما انه بإمكان مشتركي الشبكة ​الخلوي​ة إعادة تعبئة خطوطهم بواسطة الوسائل الآتية:

– مراكز بيع شركتي ​الهاتف​ الخلوي.

– الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخلوي المذكورين أدناه: www.touch.com وwww.alfa.com.lb.

– تطبيق ألفا وتاتش.

– أجهزة الصراف الآلي.

– الوكلاء المعتمدون رسميا لدى الشركتين.

– مراكز البيع المرخصة.