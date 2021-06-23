لبنان | مكتب وزير الاتصالات: أسعار بطاقات “التشريج” باقية على حالها

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط
اعلن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، في بيان، ان “الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها “التشريج” لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حاليا، كما انه بإمكان مشتركي الشبكة الخلوية إعادة تعبئة خطوطهم بواسطة الوسائل الآتية:
– مراكز بيع شركتي الهاتف الخلوي.
– الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخلوي المذكورين أدناه: www.touch.com وwww.alfa.com.lb.
– تطبيق ألفا وتاتش.
– أجهزة الصراف الآلي.
– الوكلاء المعتمدون رسميا لدى الشركتين.
– مراكز البيع المرخصة.