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لبنان | بهذه الكلمات.. ودع الأب علاوي نجله

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 ثانية

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 5:09 مساءً

مجدي علاوي وابنه

أطل الأب مجدي علاوي عبر قناة “تيلي لوميار” لاول مرة بعد وفاة نجله ماثيو وقال:

“نحنا ما منموت، نحنا ابناء القيامة، ماثيو انت نور عيوني يا بيي، انت ما متت انت معنا وسبقتنا تتكفي معنا الرسالة الانسانية، ماثيو ما مات ماثيو سبقنا بمشاريعو الانسانية ومن حوالي اسبوع زار ماثيو العائلات ووزع مساعدات، وزار اصحاب دكاكين وساندن تيكفوا معيشتن، زار ناس بيشتغلوا بالزراعة وأمنلن كل احتياجاتن، ماثيو جمع ٣٢مليون تيساعد الناس ونحنا رح نوزعها بإسمو، ورح نكفي مشروع ماثيو وستصبح جمعية سعادة السماء مشروع ماثيو.”

والى عائلته توجه الأب مجدي بالقول:” افتخروا يا بابا بماثيو صار بالسماء، كفوا مشروعوا هوي عم ينتظر منكن الكثير، لا تبكوا لا تزعلوا افرحوا لأنو رح يقوينا أكثر تنكفي الرسالة”.

ختم:” بحبك يا بيي كثير.”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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