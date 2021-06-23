لبنان | إليكم أبرز الطرقات المقطوعة احتجاجا على الوضع المعيشي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 10:57 صباحًا

تتواصل الاحتجاجات وقطع العديد من طرقات محافظة الشمال وعكار التي بدأت مساء الأمس بالتزامن مع استمرار زحمة السير على محطات الوقود.

لا تزال العديد من طرقات محافظة الشمال وعكار مقطوعة وهي:

طريق البالما مقطوع

طريق عرمان _ المنية مقطوع

طريق المحمرة مقطوع

طريق العبدة مقطوع

طريق حلبا مقابل الثانوية مقطوع

وتشهد طريقا البحصاص والقلمون البحرية وطريق مخيم البارد زحمة سير خانقة.