لبنان | OMT تطلق حملة “صفر رسوم” .. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 10:29 صباحًا

بادرت شركة OMT في لفتة منها إلى إطلاق حملة “صفر رسوم عند تسديد فواتير ALFA وTOUCH عبر OMT”، وذلك نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبناني.

ابتداءً من 23 حزيران 2021، سيتمكّن مشتركو الخطوط الثابتة ALFA وTOUCH من تسديد فواتير الهاتف الخلوي من دون أي رسوم إضافية عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان.

ستمتدّ هذه الحملة طيلة فصل الصيف، ولغاية 21 أيلول 2021.