لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” ، وجاء في التقرير:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 414
AstraZeneca: 355
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3
– حالات وفاة: 0