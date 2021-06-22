لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” ، وجاء في التقرير:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 414

AstraZeneca: 355

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3

– حالات وفاة: 0