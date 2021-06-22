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لبنان | الدكتور أبيض يحذر: مسألة وقت وسيصل متحور كورونا الجديد الى لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 8:38 مساءً

الدكتور فراس أبيض

أشار مدير “مستشفى بيروت الحكومي الجامعي”، ​الدكتور فراس أبيض​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “متحور المعروف بدلتا، ينتشر بكل أنحاء العالم، وبواقع حركة المطار في بيروت، فما هي الا مسألة وقت وسيصل المتحور الجديد”، واعتبر انه “لا يمكننا معرفة متى يصل المتحور، بسبب غياب بالبرامج التي تراقب حركة الفيروسات”.

واكد أبيض انه “لسنا بأمان من فيروس كورونا، وأرقام الاصابات الجيدة في لبنان لا تعني أن الكورونا انتهت، فالفيروس يستطيع ان يغير نفسه من خلال سلالات جديدة تنتشر بسرعة”، موضحًا ان المناعة الناتجة عن الاصابة بالفيروس ممكن ان تستمر من 6 الى 9 أشهر، وهذا الأمر يعتمد على المريض وجهاز المناعة ونوع الفيروس”.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى أن المناعة المجتمعية في لبنان تتراوح بين 40 و50 بالمئة، وذلك بسبب الاصابة بالفيروس او تلقي اللقاح، واوضحت ان عدد الملقحين من المقيمين في لبنان وصل إلى 25 بالمئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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