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لبنان | الجيش يحبط عملية تهريب كبيرة إلى سوريا.. وهذا ما تم ضبطه!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 18 / 6 /2021 ولغاية 22 / 6 /2021، ثمانية عشر موقوفاً لبنانياً وسورياً وفلسطينيين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـحوالي: 11000 ليتر من مادة المازوت و2000 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل جميعها محملة في 3 صهاريج و4 سيارات و6 آليات من نوع بيك اب و آليتين من نوع فان.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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