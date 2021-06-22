لبنان | الجيش يحبط عملية تهريب كبيرة إلى سوريا.. وهذا ما تم ضبطه!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 18 / 6 /2021 ولغاية 22 / 6 /2021، ثمانية عشر موقوفاً لبنانياً وسورياً وفلسطينيين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـحوالي: 11000 ليتر من مادة المازوت و2000 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل جميعها محملة في 3 صهاريج و4 سيارات و6 آليات من نوع بيك اب و آليتين من نوع فان.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.