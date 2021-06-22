لبنان | لجنة التربية والتعليم أقرت 3 اقتراحات قوانين.. إليكم تفاصيلها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ 6 ثواني

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور النواب: مقرر اللجنة أسعد درغام، عبد الرحيم مراد، محمد نصر الله، إدغار طرابلسي، علي فياض، إيهاب حمادة، أنطوان حبشي، نقولا صحناوي، فريد البستاني، وعدنان طرابلسي.

وحضر الجلسة ممثل وزارة التربية مديرها العام فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، رئيس الجامعة العربية في بيروت الدكتور عمرو عدوي، ممثل جامعة البلمند الدكتور سليم كنعان، ممثلة الجامعة الاميركية الدكتورة هلا أبو عراج، ممثل الجامعة اللبنانية – الأميركية الدكتور نشأت منصور، ممثلة جامعة رفيق الحريري نضال خلف، ممثلة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هبة عثمان، الخبير القانوني الدكتور بيار خوري، والباحثة التربوية ساره سنجر.

وخلال الجلسة، تم درس ومناقشة اقتراحات قوانين عدة مدرجة على جدول الاعمال.

وأقرت اللجنة “اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن – المنهج التعليمي الأميركي في الثانوية العامة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني، ويعرف بقانون الهوية التربوية المقدم من النائبين أسعد درغام وادغار طرابلسي معدلا”.

وأقرت اللجنة أيضا اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، المقدم من النائبة بهية الحريري حيث يشمل العام الدراسي 2019-2020 و2020- 2021، واعتماد التعليم المدمج والزامية إجراء الامتحانات حضوريا في العام المقبل”.

كما ارجأت البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي، إلى جلسات لاحقة لإدخال بعض التحديثات عليه.