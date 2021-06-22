لبنان | إجراءات جديدة لمؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” لضمان سلامة موظفيها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان، أنها “قامت، على إثر محاولة عدد من الأشخاص اقتحام محطة توزيع المياه في صديقين وقيامهم بتصرفات واعمال تهدد سلامة العاملين فيها، بالطلب من موظفيها وعمال المحطة وحفاظا على سلامتهم وسلامة المنشأة، بإخلائها واحكام اقفال أبوابها ومداخلها”.

وأشارت إلى أنها “كانت تواصلت مع القوى الأمنية، مطالبة بتدخلها ولم تلق أي استجابة”، لافتة إلى أنها “تضع الجميع من قوى أمنية وعسكرية وفاعليات أمام مسؤولياتهم، وتؤكد أنها لن تقبل بالاعتداء على منشآتها أو موظفيها أو تهديدهم في أماكن عملهم، وعليهم القيام بما يلزم من واجباتهم لحماية المؤسسات العامة ومنشآتها والعاملين فيها”.