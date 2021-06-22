لبنان |  بيطار يستمع الى شهود بملف المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استمع اليوم إلى إفادات خمسة شهود على أن يستمع غداً إلى ثلاثة آخرين.

وتقدم وكلاء الدفاع عن معظم الموقوفين في ملف المرفأ بطلبات لتخلية سبيل موكليهم، فأحال القاضي بيطار هذه الطلبات على النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي فيها قبل اتخاذ القرار بقولها أو رفضها، وقد باشر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري دراستها لابداء رأيه فيها، ويحدد موقف النيابة العامة بشأنها.