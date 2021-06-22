لبنان | عكر اطلعت على عمل محكمة التمييز العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا مع رئيس محكمة التمييز العسكرية الهيئة الجنائية القاضي جوني قزي، في حضور أعضاء الهيئتين الجنائية والجنحية العمداء خالد زيدان، إيهاب شانوحة، جيلبير الحاج، ناجي جبران وفايز مشموشي والعقيد الركن باسم عبود.

واطلعت الوزيرة عكر على مجريات الأمور في محكمة التمييز العسكرية منذ تسلم رئاستها من قبل القاضي قزي في شهر أيار من العام الحالي، واستمعت الى شرح مفصل عن أعمال المحكمة التي عقدت 10 جلسات في شهر أيار و9 جلسات في شهر حزيران تم خلالها البت في 13 ملفا عالقا منذ العام 2020 وانتهت من بت كل استدعاءات التمييز العالقة ولم يعد لديها أي ملف منذ العام 2020. وفصلت المحكمة بـ25 إستدعاء نقض عن العام الحالي 2021 فيما يجري العمل على البت بالملفات المتبقية. كما أصدرت محكمة التمييز العسكرية سبعة أحكام خلال شهر واحد فيما تؤمن عقد ثلاث جلسات أسبوعيا.

وأثنت الوزيرة عكر على العمل الدؤوب الذي تقوم به المحكمة ورئيسها وهيئتيها، ونوهت بالسرعة في البت في الإستدعاءات وإصدار الأحكام رغم الظروف الصعبة الراهنة.