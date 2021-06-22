لبنان | إقرار قانون “الهوية التربوية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 3:42 مساءً

عقد النائبان اسعد درغام وادكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور النائب نقولا صحناوي، بعد مشاركتهم في اجتماع لجنة التربية.

وقال درغام: “كان اليوم حافلا في مجال الانجازات في لجنة التربية وقد اقررنا اقتراح قانون الهوية التربوية الذي تقدمت به وزميلي الدكتور ادكار طرابلسي، ويعد الاقتراح من اهم الاقتراحات الاصلاحية في مجال التربية، وهو يوقف عملية الفساد والغش في مجال التربية لان هناك رقما موحدا من اول دخول التلميذ الى المدرسة الى الانتهاء من دراسته حتى في مجال الجامعة والماستر والدكتوراه. وهذا الرقم يكون مرتبطا بين وزارة التربية وكل الوزارات الاخرى من الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للاسكان. هذا الانجاز تمكنا من تحقيقه بعد مثابرة ومطالبة من على هذا المنبر في مؤتمرات صحافية عدة واصرارنا على انجاز هذا الاقتراح. ونتمنى ان نستكمله في لجنة الادارة والعدل ونذهب به الى الهيئة العامة. وهكذا نكون انجزنا اصلاحا حقيقيا وجذريا في مجال التربية. واريد ان اشكر كل الزملاء ولا سيما ادكار طرابلسي الذي قدم مساعدة قوية في هذا المجال وزميلنا نقولا الصحناوي ايضا الذي واكبنا في هذه العملية”.