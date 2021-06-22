لبنان | نقيب المحامين أعلن استمرار الاضراب: نخوض معركة إسقاط الدولة البوليسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 2:54 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، اعلن المضي في إضراب المحامين ومقاطعة جلسات التحقيق والمحاكمات في قصور العدل والمحاكم المستمرّ منذ ثلاثة أسابيع، إلى حين “وقف المخالفات والاعتداءات التي يتعرّض لها المحامون، وإسقاط منطق الدولة البوليسية”. واعتبر في لقاء عقد في بيت المحامي وحضره مئات المحامين، أن النقابة “تخوض معركة تاريخية، هي معركة حماية المواطن المستمرّة إلى حين تنظيم مسار العدالة”.

وأجرى النقيب خلف جردة مفصّلة للاعتداءات التي طالت المحامين منذ بدء الثورة حتى اليوم. وقال “رغم كلّ المراجعات التي أجريناها مع المسؤولين في القضاء، ومناشدتهم عدم أخذ البلد إلى دولة بوليسية، جاء الردّ من المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام التمييزي بـ “لا مبالاة”. وأشار إلى أن النقابة “منفتحة على كل الإيجابيات وعلى المساعي التي يبذلها سعاة الخير لتقريب وجهات النظر، الّا أن المرجعيات القضائية تتعاطى معنا بتجاهل مطلق خصوصاً من قبل النائب العام التمييزي (القاضي غسان عويدات)، الذي ردّ على مطالبنا بمعالجة الإرتكابات بالقول “يومين وبينسوا”، معتبراً أن “الموظف لا يمكنه أن يعلّم الأحرار كيف يتصرفون”.

وشدد نقيب المحامين على “الاستمرار في هذه المعركة، التي هي معركة الانسان وليس المصالح”، معتبراً أن “تصحيح الخلل يبدأ بوقف التطاول على المحامين ونقابتهم، وعدم تخطي القانون والحصانات التي يتمتّع بها المحامي”.