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لبنان | الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 13.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة طير حرفا- الجنوب”.

وفي بيان آخر ذكرت انه “بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عمرا، الضهيرة والبستان ـ الجنوب”.

وفي بيان ثالث افادت بان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 20 /6 /2021 ولغاية 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت في بيان اخير ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند – الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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