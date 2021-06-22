لبنان | فاجعة السعديات: أمّ وبناتها الأربع وضابط سقطوا جراء حادث سير مروع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 11:47 صباحًا

هزت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلاً، صورة أم وبناتها الأربع قضينَ في حادث مأسَوي على أوتوستراد السعديات جرّاء تصادم بين 5 سيّارات مساء أمس الإثنين.

وأكد رئيس بلدية الشرقيّة علي شعيب أنّ “الصورة المتداوَلة تعود فعلاً لضحايا الحادث، وهم عائلة مؤلّفة من أمّ وبناتها الأربع من آل قبيسي وحويلي، حيث كانوا يبحثون عن مادة البنزين لتعبئة سيارتهم، قبيل استقبال الوالد الذي يصل اليوم من سفره إلى بيروت”.

وأضاف شعيب: “علمنا من إخوة الزوجة أنّ سبب الحادث هو بحثها عن البنزين، ونحن بانتظار التقرير العسكري لمعرفة باقي التفاصيل”، مؤكّداً عدم تنظيم مراسم دفن الضحايا اليوم، بانتظار صدور التقرير الأمني لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وأدّى الحادث إلى سقوط الضابط في الجيش ح. أ. جريحاً وهو في حالة حرجة جدّاً.