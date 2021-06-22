لبنان | البطريرك الراعي: السياسة عندنا ممعنة بالتخريب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “السياسة عندنا ممعنة بالتخريب والهدم كأن العمل السياسي هو لخراب وطن وهدم بلد”.

وقال في كلمة في مؤتمر المؤسسة البطريركية للانماء الشامل في بكركي: “عقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء”.

أضاف: “لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة ويجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم”.