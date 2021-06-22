لبنان | الدفاع المدني: 101 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد77):

* أعشاب (عدد59):

(م.بيروت) (عدد2) : الروشة – وطى المصيطبة.

(م.جبل لبنان) (عدد10): ضهر الوحش – الدورة – الحدث – العقيبة – كفرعقاب – غباله.

واشجار في : وادي اغميد – الدبية – مار روكز/ الدكوانة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد10): سقي التبانة/طرابلس – فوار زغرتا – بخعون – النخلة – عقبة زغرتا – المنية – رشعين – العيرونية.

وأشجار في : علما – (دوما و بيت شلالا).

(م. عكار) (عدد6): الشيخ عمر – الدوره – وادي خالد.

واشجار في : شدرا – القبيات – مشحا.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد9): الغازية – القاسمية – عدلون (*2)- جويا – عنقون – الناقورة.

وأشجار في : أبو الأسود.

وقمح في : البيسارية.

(م. النبطية) (عدد8): حي المسلخ/النبطية – القصيبه – مجدل سلم – الماري – الشرقية – زبدين – صفد البطيخ – النبطية.

(م. البقاع) (عدد8): قب الياس(*2) – تعنايل – ضهور زحلة – كسارة – مكسة.

واشجار في : قب الياس- ودوالي بين حمار المعلقة والكرك.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد6) : نحله – الهرمل (*2)- شمسطار.

واشجار في : القصر – نبحا.

* منازل (عدد1) : علما/زغرتا.

* سيارات (عدد3) : حارة حريك – طريق المريجات الدولية – طرابلس – فان في مجدلا.

* كهرباء (عدد3): عمود في الكرك – مولد في الفنار – محول في البسطة الفوقا.

* مؤسسات (عدد2) : داخل معمل لتصنيع الثلج وورشة لتصليح السيارت ومتجر لبيع الخضار في الكرنتينا- داخل مطعم في حرش تابت.

* نفايات (عدد5) : زعيتر.

وأعشاب في : الضم والفرز/طرابلس – ابي سمراء – الكرنتينا – عجلتون.

* مختلف (عدد4) : داخل غرفة مشغلات اجهزة تدفئة في فقرا – حصيد في سرعين – حقل قمح في الحلانية – سطح مبنى في اللبان.

– نقل وإسعاف (عدد20) :

* حوادث (عدد15): الغبيري – قصقص (*2)- الكرنتينا – شحيم – الأشرفية – الكولا – برج أبي حيدر (*2)- الملا – مجدل عنجر – برج البراجنة – عاليه – الروشة – ساحة أبو شاكر.

* حوادث سير (عدد5): جسر الحازمية ونقل جريح الى المستشفى – بريتال ونقل جريح الى المستشفى – طبرجا ونقل جريح سوري الجنسية إلى المستشفى – ساقية الجنزير ونقل جريحين أحدهما سوري الجنسية إلى المستشفى – السعديات وسحب 4 قتلى و 3 جرحى من داخل السيارات.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : انقاذ مواطن إثر تعرضه لوعكة صحية خلال ممارسته هواية المشي في ارز جاج ونقله إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1) : تأمين السلامة العامة اثر تسرب مادة المازوت على طريق عام كفيفان.

– خدمات عامة (عدد2) : الفنار – جب جنين.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 101 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.