لبنان | دولار السوق السوداء “طاير” بلا حسيب ولا رقيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

لا يزال دولار السوق السوداء يرتفع يومياً من دون لا حسيب ولا رقيب، ولا يزال “المسؤولين” يتناتشون على الحصص والصلاحيات والقشور التي ستودي بلبنان إلى الخراب.

وسجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء 15300 ليرة لبنانية للشراء و15250 ليرة لبنانية للبيع. وأصبح الحل الوحيد أمام لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحانقة التي تعصف بالبلاد هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب مسؤول أوروبي.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت من بيروت، “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.