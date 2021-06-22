لبنان | مصدر في وزارة الاقتصاد: المفاوضات مع “المركزي” مستمرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة أنه لا يمكننا تحديد المستويات التي سيسجلها سعر الخبز في المستقبل. وقال المصدر في حديث صحفي: “مفاوضاتنا مع مصرف لبنان مستمرّة وكان آخرها بعد ظهر أمس، وأرسلنا لهم كتباً عدّة منذ أشهر لدعم الخميرة والسكر بالإضافة إلى القمح ليظلّ سعر الربطة ضمن حدود معقولة”.

وأكد أن تأثير رفع الدعم عن الخميرة والمازوت، في حال حصل، سيكون أكبر على سعر ربطة الخبز.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان ان ارتفاع سعر ربطة الخبز يعود إلى توقف مصرف لبنان عن دعم السكر في الاسواق اللبنانية.

وكما بات معلوماً، حددت اليوم الثلاثاء وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 395 غرام بسعر 2000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 395 غرام

بسعر 2250 ل.ل كحدٍ أقصى.