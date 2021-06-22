لبنان | مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان ان ارتفاع سعر ربطة الخبز يعود إلى توقف مصرف لبنان عن دعم السكر في الاسواق اللبنانية.

وكما بات معلوماً، حددت اليوم الثلاثاء وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 395 غرام بسعر 2000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 395 غرام

بسعر 2250 ل.ل كحدٍ أقصى.